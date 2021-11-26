Инвесторы из США вложили 365 млрд рублей в развитие предприятий в Подмосковье

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Министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что представители Московской области оценили инвестиционные возможности региона на брифинге Американской торговой палаты «Выбирай Центральную Россию».
Инвесторы из США вложили 365 млрд рублей в развитие предприятий в Подмосковье
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

«Соединённые Штаты занимают первое место по общему объёму иностранных инвестиций в Подмосковье. На сегодняшний день компании из США вложили в развитие своих предприятий уже 365 млрд рублей. В области работает порядка 30 компаний из этой страны, которые создали около 7 тыс. рабочих мест», — сказала Екатерина Зиновьева.

Как ранее сообщала НСН, бизнес Германии инвестировал в Москву $7,8 млрд.

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