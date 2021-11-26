Инвесторы из США вложили 365 млрд рублей в развитие предприятий в Подмосковье

Министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что представители Московской области оценили инвестиционные возможности региона на брифинге Американской торговой палаты «Выбирай Центральную Россию».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Соединённые Штаты занимают первое место по общему объёму иностранных инвестиций в Подмосковье. На сегодняшний день компании из США вложили в развитие своих предприятий уже 365 млрд рублей. В области работает порядка 30 компаний из этой страны, которые создали около 7 тыс. рабочих мест», — сказала Екатерина Зиновьева.

Как ранее сообщала НСН, бизнес Германии инвестировал в Москву $7,8 млрд.