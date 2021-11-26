Инвесторы из США вложили 365 млрд рублей в развитие предприятий в Подмосковье
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Соединённые Штаты занимают первое место по общему объёму иностранных инвестиций в Подмосковье. На сегодняшний день компании из США вложили в развитие своих предприятий уже 365 млрд рублей. В области работает порядка 30 компаний из этой страны, которые создали около 7 тыс. рабочих мест», — сказала Екатерина Зиновьева.
Как ранее сообщала НСН, бизнес Германии инвестировал в Москву $7,8 млрд.