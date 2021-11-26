Аналитики не исключили дальнейшего роста числа покупок по безналу в России

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Согласно прогнозу, представленному в исследовании ВТБ, в России до конца 2021 года безналичные покупки могут впервые превысить снятие наличных в банкоматах в 1,5 раза и достичь отметки 60%.
Аналитики не исключили дальнейшего роста числа покупок по безналу в России
  • РИА Новости

Как пишут «Известия», к середине лета соотношение этих показателей составляло 59% к 41%.

В ВТБ уточнили, что по итогам III квартала россияне расплачивались смартфонами и другими устройствами в 1,5 раза чаще, чем в тот же период 2020-го.

Также в банке зафиксировали увеличение спроса на внесение наличных до 37,5% от общего объёма операций в банкоматах.

«Пандемия не просто ускорила переход банковских операций в цифру, но и изменила модель потребительского поведения. Так, если в 2019-м объём покупок по картам в России был сопоставим с суммой снятия наличных, то в прошлом году он её уже превысил: 56% против 44%», — подчеркнул член правления ВТБ Святослав Островский.

Ранее телеканал «360» сообщал, что с начала года пассажиры электричек оплатили безналичным способом почти 68 млн билетов. Более 60% проездных купили с помощью банковских карт.

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