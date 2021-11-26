В Москве поступления НДФЛ в бюджет выросли почти на 22%

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что рост поступлений налога на доходы физлиц (НДФЛ) в бюджет Москвы за январь — октябрь 2021 года на 21,9% превысил показатели аналогичного периода предыдущего года.

Об этом пишет НСН.

«Поступления НДФЛ в бюджет растут на протяжении всего года, что свидетельствует о восстановлении большинства отраслей экономики. Система господдержки и оперативное внедрение в работу бизнеса новых форматов деятельности позволили столичным организациям достойно преодолеть кризис и сохранить штат сотрудников. Поступления НДФЛ превышают и уровень докризисного 2019 года: за десять месяцев этого года в бюджет было перечислено на 30,7% больше налога, чем в аналогичном периоде 2019 года», — добавил заместитель мэра.

Как отмечается, в число факторов, влияющих на поступление НДФЛ, входят рост заработной платы и доходов в виде дивидендов, выплаты премий, рост доходов физлиц, декларируемых самостоятельно.

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