Финансовый аналитик Егоров прокомментировал динамику курсов евро и доллара

Финансовый аналитик Александр Егоров прокомментировал динамику курсов евро и доллара.

«Падение евро к доллару было предопределено расхождением монетарных политик. В ближайшее время ФРС откажется от самых первых мер, которые были приняты в США для борьбы с кризисом», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в еврозоне сохраняются ковидные проблемы, поэтому там много вопросов по экономике, но Европейский центральный банк не станет отменять мягкую денежную политику и может сохранить ставку на нулевом уровне.

«В Соединённых Штатах ставка будет расти быстрее, а в ЕС ещё долгое время сохранится на низком уровне. Евро к доллару падает в рамках общеэкономических тенденций, и ничего удивительного в этом процессе нет», — пояснил Егоров.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию со снижением курса рубля.