Аналитик Мильчакова перечислила влияющие на курс рубля факторы

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Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова назвала факторы, которые будут влиять на курс рубля до начала декабря.
Аналитик Мильчакова перечислила влияющие на курс рубля факторы
  • Reuters

Таких факторов три, сказала эксперт в беседе с ФАН.

Прежде всего это динамика цен на нефть в ожидании очередной министерской встречи ОПЕК+, которая назначена на 4 декабря, сказала Мильчакова.

Второй фактор — возобновление переговоров Ирана и стран Запада относительно иранской ядерной программы, которые состоятся до конца ноября.

И, наконец, третий фактор, оказывающий влияние на курс рубля в конце ноября, — выступление в конгрессе США главы ФРС Джерома Пауэлла, которого президент Джо Байден выдвинул кандидатом на новый срок, и министра финансов США Джанет Йеллен.

«До начала декабря рубль будет колебаться в рамках 73—75 рублей за доллар и 83—84,5 рубля за евро», — заключила эксперт.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

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