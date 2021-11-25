Экономист Прокудин спрогнозировал курс рубля в декабре

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Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин рассказал о возможных позициях рубля в декабре.
Экономист Прокудин спрогнозировал курс рубля в декабре
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Его экспертную оценку публикует «Российская газета».

В последние дни валютный курс USD/RUB подвергся заметному давлению, и после укрепления до 69,2 рубля месяцем ранее он сместился к 75,3 рубля (+8,8%), отметил Прокудин.

«В декабре вероятен сценарий возвращения курса к 72 рублям за доллар, в случае если уйдёт негативная внешняя повестка. В случае её нагнетания курс может достичь 77 рублей за доллар, но это будет ненадолго», — объяснил специалист.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию со снижением курса рубля.

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