Экономист Прокудин спрогнозировал курс рубля в декабре
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Его экспертную оценку публикует «Российская газета».
В последние дни валютный курс USD/RUB подвергся заметному давлению, и после укрепления до 69,2 рубля месяцем ранее он сместился к 75,3 рубля (+8,8%), отметил Прокудин.
«В декабре вероятен сценарий возвращения курса к 72 рублям за доллар, в случае если уйдёт негативная внешняя повестка. В случае её нагнетания курс может достичь 77 рублей за доллар, но это будет ненадолго», — объяснил специалист.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию со снижением курса рубля.