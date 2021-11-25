В АКИТ спрогнозировали двукратное увеличение оборота по итогам «чёрной пятницы»
- globallookpress.com
- © ZUMAPRESS.com
Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».
Соколов напомнил, что в 2020 году россияне купили товаров со скидками почти на 40 млрд рублей — на 80% больше показателя 2019 года.
Также из публикации следует, что в этом сезоне в распродаже участвуют около 300 тыс. поставщиков, тогда как в 2020 году их было 200 тыс. Как обычно, компании представят товары со скидками, максимальный дисконт составит 95%.
Ретейл полагает, что самыми популярными категориями товаров у покупателей станут электроника, одежда и обувь, бьюти-продукция и товары для здоровья, отметили в АКИТ.
Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают.