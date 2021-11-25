В АКИТ спрогнозировали двукратное увеличение оборота по итогам «чёрной пятницы»

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов заявил, что в 2021 году торговля ожидает увеличения оборота вдвое по итогам «чёрной пятницы» по сравнению с прошлогодним мероприятием.

Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

Соколов напомнил, что в 2020 году россияне купили товаров со скидками почти на 40 млрд рублей — на 80% больше показателя 2019 года.

Также из публикации следует, что в этом сезоне в распродаже участвуют около 300 тыс. поставщиков, тогда как в 2020 году их было 200 тыс. Как обычно, компании представят товары со скидками, максимальный дисконт составит 95%.

Ретейл полагает, что самыми популярными категориями товаров у покупателей станут электроника, одежда и обувь, бьюти-продукция и товары для здоровья, отметили в АКИТ.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают.