В АКИТ спрогнозировали двукратное увеличение оборота по итогам «чёрной пятницы»

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Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов заявил, что в 2021 году торговля ожидает увеличения оборота вдвое по итогам «чёрной пятницы» по сравнению с прошлогодним мероприятием.
В АКИТ спрогнозировали двукратное увеличение оборота по итогам «чёрной пятницы»
  • globallookpress.com
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Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

Соколов напомнил, что в 2020 году россияне купили товаров со скидками почти на 40 млрд рублей — на 80% больше показателя 2019 года.

Также из публикации следует, что в этом сезоне в распродаже участвуют около 300 тыс. поставщиков, тогда как в 2020 году их было 200 тыс. Как обычно, компании представят товары со скидками, максимальный дисконт составит 95%.

Ретейл полагает, что самыми популярными категориями товаров у покупателей станут электроника, одежда и обувь, бьюти-продукция и товары для здоровья, отметили в АКИТ.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают.

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