ФАС отметила девять проконкурентных практик Москвы среди лучших в России

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что девять решений Москвы включены в Белую книгу проконкурентных практик за 2020 год, подготовленную Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

Об этом сообщает НСН.

«Сразу девять проконкурентных практик Москвы были признаны ФАС как одни из лучших в России. К ним относятся решения в сфере промышленности, предпринимательства и туризма», — уточнил Ефимов.

Отмечается, что одним из наиболее удачных решений Москвы стала оптимизация процесса управления закупками по 223-ФЗ.

Закон регулирует закупки коммерческих организаций, которые наполовину или более принадлежат государству.

Также в Белой книге отметили два московских решения для развития туристической отрасли, одно из них — сервис Russpass. Он помогает спланировать путешествие по России.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», столичный инновационный кластер стал участником глобальной сети по развитию кластеров и инноваций TCI Network.