ФАС отметила девять проконкурентных практик Москвы среди лучших в России
Об этом сообщает НСН.
«Сразу девять проконкурентных практик Москвы были признаны ФАС как одни из лучших в России. К ним относятся решения в сфере промышленности, предпринимательства и туризма», — уточнил Ефимов.
Отмечается, что одним из наиболее удачных решений Москвы стала оптимизация процесса управления закупками по 223-ФЗ.
Закон регулирует закупки коммерческих организаций, которые наполовину или более принадлежат государству.
Также в Белой книге отметили два московских решения для развития туристической отрасли, одно из них — сервис Russpass. Он помогает спланировать путешествие по России.
Как ранее сообщал сайт «Москва 24», столичный инновационный кластер стал участником глобальной сети по развитию кластеров и инноваций TCI Network.