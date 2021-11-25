ФАС отметила девять проконкурентных практик Москвы среди лучших в России

Короткая ссылка
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что девять решений Москвы включены в Белую книгу проконкурентных практик за 2020 год, подготовленную Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.
ФАС отметила девять проконкурентных практик Москвы среди лучших в России

Об этом сообщает НСН.

«Сразу девять проконкурентных практик Москвы были признаны ФАС как одни из лучших в России. К ним относятся решения в сфере промышленности, предпринимательства и туризма», — уточнил Ефимов.

Отмечается, что одним из наиболее удачных решений Москвы стала оптимизация процесса управления закупками по 223-ФЗ.

Закон регулирует закупки коммерческих организаций, которые наполовину или более принадлежат государству.

Также в Белой книге отметили два московских решения для развития туристической отрасли, одно из них — сервис Russpass. Он помогает спланировать путешествие по России. 

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», столичный инновационный кластер стал участником глобальной сети по развитию кластеров и инноваций TCI Network.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить