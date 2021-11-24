Москва оказала финподдержку 17 промышленным предприятиям

Московские власти одобрили финансовую поддержку 17 промышленным предприятиям в январе — октябре 2021 года. На эти цели было выделено более 800 млн рублей.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Мы предлагаем разные варианты поддержки промышленного сектора. Предприятиям присваиваются статусы, открывающие доступ к налоговым льготам, оказывается содействие в поиске площадок для локализации в Москве и освоении зарубежных рынков. Финансовую помощь можно получить в виде субсидий и займов», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, 13 предприятиям помощь предоставят в формате субсидий, ещё четырём — в виде льготных займов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что бесплатный онлайн-форум для предпринимателей Московской области «Секреты победителей — 2022» пройдёт 4 декабря.