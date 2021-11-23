Экономист Вьюгин прокомментировал динамику курса рубля

Экономист, председатель наблюдательного совета при Московской бирже Олег Вьюгин прокомментировал динамику курса рубля.

Как напомнил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда», в сентябре, например, был большой приток, а сейчас средства выводятся обратно.

«Если говорить о диапазоне — рубль будет колебаться в значении от 72 до 75 за доллар, это то, что нас ожидает в рамках текущей ситуации в ближайшее время и в начале нового года», — прогнозирует Вьюгин.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.