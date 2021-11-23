В Москве начался первый этап редевелопмента бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе»

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о старте первого этапа редевелопмента бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе».
В Москве начался первый этап редевелопмента бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Компания AFI Development, дочерняя структура которой заключила с городом соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) участка бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе», приступила к первому этапу её редевелопмента. Он предполагает разработку проекта планировки территории общей площадью 29 га.

«В Северо-Восточном округе столицы появится современный городской кластер с экологичным технопарком, многофункциональным общественно-деловым комплексом, комфортной жилой и социальной инфраструктурой. Проект будет полностью завершён в 2035 году. Инвестор вложит в развитие территории свыше 45 млрд рублей. Общая площадь застройки составит более 720 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Ранее урбанист, социолог Института социально-политических исследований РАН Вадим Безвербный в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался по поводу проекта по строительству первого города-миллионника на Дальнем Востоке.

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