Казахстан за период действия соглашения ОПЕК+ исполнил свои обязательства на 95%

В Минэнерго Казахстана заявили, что страна в рамках соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти в период с мая прошлого года по октябрь нынешнего исполнила свои обязательства на 95%.

«За весь период действия соглашения с мая 2020 по октябрь 2021 года исполнение обязательств составило 95%», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

По данным министерства, квота ОПЕК+ для Казахстана в октябре установлена на уровне 1,524 млн баррелей в сутки, при этом фактическая добыча составила 1,599 млн баррелей в сутки.

Ранее вице-президент по коммерции и логистике «Роснефти» Отабек Каримов заявил, что в конце первого полугодия 2022 года цена на нефть может достичь $120 за баррель.

В октябре ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах энергетического рынка.