Экономист Беляев прокомментировал ситуацию с курсом доллара

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что курс доллара поднялся выше 75 рублей в ходе торгов на Московской бирже.

«Дело в том, что глубинный курс двух валют объясняется состоянием экономики. Мы видели, что у нас в течение длительного времени курс рубля по отношению к доллару колебался вокруг цифры 73—74 рубля за доллар», — отметил Беляев.

По его словам, последние недели, даже месяцы, укрепление рубля было частично обусловлено фундаментальными факторами, успехами российской экономики.

«С другой стороны, всё-таки было много конъюнктурной составляющей, и поэтому курс рубля всё равно тяготел к якорной цифре... То, что он отскочил на отметки меньше 70 рублей за доллар — даже в какой-то момент было ясно, что на этих позициях он долго оставаться не мог, и силы притяжения на его естественные границы его оттуда вытянули на эти показатели 73—74 рубля за доллар. Может быть, ещё некоторое время рубль будет ослабевать по отношению к доллару, но недолго», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что курс доллара поднялся выше 75 рублей в ходе торгов на Московской бирже.