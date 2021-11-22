В Москве откроются три новые круглогодичные ярмарки

Заместитель мэра Наталья Сергунина анонсировала открытие трёх новых круглогодичных ярмарок в столице.

Об этом сообщает «Москва 24».

На данный момент в Москве работают 53 круглогодичные ярмарки на 1166 торговых мест.

«Развивая такой формат в дополнение к уже имеющимся, мы расширяем для горожан выбор лучших товаров в пешей доступности. На круглогодичных ярмарках жители могут купить продукты отечественных производителей более чем из 40 регионов — Крыма, Кубани, Ставропольского края, Мурманской, Липецкой, Астраханской областей и многих других», — добавила Сергунина.

Как передавала НСН, в августе в подмосковной Истре прошёл гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир».