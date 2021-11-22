Курс доллара поднялся выше 74 рублей впервые с конца августа

Курс доллара поднялся выше 74 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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По информации на 11:58, курс доллара достиг 74,05 рубля, увеличившись на 60 копеек. Курс евро увеличился на 39 копеек, составив 83,41 рубля. Как отмечает РИА Новости, доллар превысил 74 рубля впервые с 27 августа.