Курс доллара поднялся выше 74 рублей впервые с конца августа
Курс доллара поднялся выше 74 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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По информации на 11:58, курс доллара достиг 74,05 рубля, увеличившись на 60 копеек.
Курс евро увеличился на 39 копеек, составив 83,41 рубля.
Как отмечает РИА Новости, доллар превысил 74 рубля впервые с 27 августа.
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