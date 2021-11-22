В Москве рассказали об увеличении объёмов производства обрабатывающей промышленности

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что объём производства столичной обрабатывающей промышленности с 2010 года увеличился в полтора раза.
В Москве рассказали об увеличении объёмов производства обрабатывающей промышленности
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Объём отгруженных товаров, произведённых предприятиями города, увеличился почти в три раза — с 2 трлн рублей до порядка 6 трлн рублей», — добавил Ефимов, говоря о росте в денежном эквиваленте.

По оценке столичных властей, наиболее уверенно обрабатывающая промышленность растёт в последние три года: в 2018 году она прибавила 11%, в 2019 году производство выросло на 7,1%, в 2020 году — на 16,4%.

Как ранее сообщал телеканал «360», промышленное производство в Московской области выросло на 15,6% по сравнению с 2020 годом.

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