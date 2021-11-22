Аналитик Бодрова дала совет, как вести себя в «чёрную пятницу»

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова дала советы, как сэкономить и не попасть в маркетинговую ловушку в период тотальных распродаж.

В беседе с «Российской газетой» специалист посоветовала составить список необходимых покупок. «Чёткий список — главный враг маркетинга», — считает эксперт.

Ещё один совет — не совершать покупки под влиянием эмоций. Можно собрать корзину из приглянувшихся товаров и закрыть вкладку, а после — вернуться к ней через некоторое время.

«Вообще, тема межсезонных распродаж — не самый лучший сигнал о состоянии сектора розничных продаж. Здоровому рынку не требуется создавать дисконт на продукцию, чтобы привлечь покупателя», — отметила Бодрова.

Ранее доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС кандидат экономических наук Давид Тереладзе в беседе с ФАН дал рекомендации по грамотному распределению доходов семьи в преддверии Нового года.