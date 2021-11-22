Аналитик Бодрова дала совет, как вести себя в «чёрную пятницу»
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- РИА Новости
В беседе с «Российской газетой» специалист посоветовала составить список необходимых покупок. «Чёткий список — главный враг маркетинга», — считает эксперт.
Ещё один совет — не совершать покупки под влиянием эмоций. Можно собрать корзину из приглянувшихся товаров и закрыть вкладку, а после — вернуться к ней через некоторое время.
«Вообще, тема межсезонных распродаж — не самый лучший сигнал о состоянии сектора розничных продаж. Здоровому рынку не требуется создавать дисконт на продукцию, чтобы привлечь покупателя», — отметила Бодрова.
Ранее доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС кандидат экономических наук Давид Тереладзе в беседе с ФАН дал рекомендации по грамотному распределению доходов семьи в преддверии Нового года.