Аналитик Бодрова дала совет, как вести себя в «чёрную пятницу»

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Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова дала советы, как сэкономить и не попасть в маркетинговую ловушку в период тотальных распродаж.
Аналитик Бодрова дала совет, как вести себя в «чёрную пятницу»
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» специалист посоветовала составить список необходимых покупок. «Чёткий список — главный враг маркетинга», — считает эксперт. 

Ещё один совет — не совершать покупки под влиянием эмоций. Можно собрать корзину из приглянувшихся товаров и закрыть вкладку, а после — вернуться к ней через некоторое время.

«Вообще, тема межсезонных распродаж — не самый лучший сигнал о состоянии сектора розничных продаж. Здоровому рынку не требуется создавать дисконт на продукцию, чтобы привлечь покупателя», — отметила Бодрова.

Ранее доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС кандидат экономических наук Давид Тереладзе в беседе с ФАН дал рекомендации по грамотному распределению доходов семьи в преддверии Нового года.

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