В «Роснано» обсудили с держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации

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«Роснано» провело переговоры с кредиторами и держателями облигаций о финансовых результатах деятельности компании и возможных сценариях реструктуризации.
В «Роснано» обсудили с держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации
  • РИА Новости

В рамках диалога стороны пришли к выводу о том, что накопленный долг и нынешняя финансовая модель требуют корректировок.

«В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев», — сообщили в компании.

«Роснано» планирует продолжить диалог с кредиторами и заинтересованными лицами.

Как напоминает РИА Новости, 19 ноября Московская биржа решила приостановить торги с 17:08 мск девятью выпусками облигаций «Роснано».

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