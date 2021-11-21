В «Роснано» обсудили с держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации
- РИА Новости
В рамках диалога стороны пришли к выводу о том, что накопленный долг и нынешняя финансовая модель требуют корректировок.
«В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев», — сообщили в компании.
«Роснано» планирует продолжить диалог с кредиторами и заинтересованными лицами.
Как напоминает РИА Новости, 19 ноября Московская биржа решила приостановить торги с 17:08 мск девятью выпусками облигаций «Роснано».