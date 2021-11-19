Крым занял первое место в ЮФО по темпам роста производства сельхозпродукции в 2021 году

Крым занял первое место среди регионов Южного федерального округа по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции в январе — сентябре 2021 года, заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«По информации Крымстата, в Крыму рост составил 18,6%. На втором месте — Краснодарский край, который увеличил показатели роста производства на 10,9%. Третьей стала Ростовская область, где зафиксировано увеличение на 3,5%», — сказал Рюмшин.

Производство зерновых, зернобобовых культур и подсолнечника выросло по сравнению с 2020 годом на 60%, за счёт чего производство продукции растениеводства увеличилось на 37,6%.

Как отметил Рюмшин, в 2021 году площадь под овощные культуры в открытом грунте в Крыму была увеличена на 400 га. В настоящее время общая площадь таких земель достигает 6,9 тыс. га.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии подвели предварительные итоги работы АПК за девять месяцев.