Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Москве реорганизуют 40 участков бывших промзон площадью более 590 га.

Об этом информирует НСН.

«В будущих индустриальных кварталах появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловая застройка, жильё и вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и работы. Редевелопмент позволит создать почти 190 тыс. новых рабочих мест», — сказал Ефимов.

По его словам, объём вложений в проекты превысит 2,9 трлн рублей, а поступления в бюджет Москвы составят порядка 450 млрд рублей в год.

Как ранее передавал телеканал «360», власти Московской области запланировали приступить к четырём проектам комплексного развития жилья за 2021 и 2022 годы.