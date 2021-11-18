В Москве рассказали о выгоде реализуемых в городе концессионных проектов
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Как пишет НСН, эти проекты позволят жителям Москвы получить почти 4 тыс. рабочих мест.
Заммэра отметил, что концессия — одна из самых распространённых форм государственно-частного партнёрства в столице. Она позволяет реализовывать в городе крупные инвестиционные проекты при активном участии бизнеса.
«По таким соглашениям концессионер инвестирует в создание или реконструкцию объектов и осуществляет их эксплуатацию в течение срока действия договора. В период реализации проектов будет задействовано более 3 тыс. человек, а после завершения на объектах будут трудиться около 700 специалистов», — рассказал Ефимов.
Как ранее сообщал сайт «Подмосковье сегодня», в Московской области направят 5,6 млрд рублей на поддержку предпринимательства в 2022 году.