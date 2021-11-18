В Москве рассказали о выгоде реализуемых в городе концессионных проектов

Заммэра по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов рассказал о шести реализуемых в столице концессионных проектах в сферах ЖКХ, здравоохранения, дорожного строительства, транспорта, а также в социальной и образовательной сферах.

Как пишет НСН, эти проекты позволят жителям Москвы получить почти 4 тыс. рабочих мест.

Заммэра отметил, что концессия — одна из самых распространённых форм государственно-частного партнёрства в столице. Она позволяет реализовывать в городе крупные инвестиционные проекты при активном участии бизнеса.

«По таким соглашениям концессионер инвестирует в создание или реконструкцию объектов и осуществляет их эксплуатацию в течение срока действия договора. В период реализации проектов будет задействовано более 3 тыс. человек, а после завершения на объектах будут трудиться около 700 специалистов», — рассказал Ефимов.

Как ранее сообщал сайт «Подмосковье сегодня», в Московской области направят 5,6 млрд рублей на поддержку предпринимательства в 2022 году.