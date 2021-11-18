В Севастополе рассказали о темпах восстановления экономики

Исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Севастополя Алексей Попов заявил, что объём промышленного производства за январь — сентябрь 2021 года в городе составил 125% к соответствующему периоду 2020 года.

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«По сравнению с январём — сентябрём 2020 года объёмы строительства выросли в 3,5 раза. Объём розничной торговли за девять месяцев увеличился на 10%. Есть улучшения на рынке труда», — рассказал Попов.

По его словам, объём инвестиций в основной капитал за полгода увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Промышленное производство к концу текущего года, по прогнозам, будет демонстрировать рост 110,5%.

Ранее НСН сообщала, что объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в январе — августе 2021 года составил $20,13 млрд.