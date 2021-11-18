В Сбере рассказали о новой схеме мошенничества с использованием криптовалют

Короткая ссылка
Зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов сообщил, что злоумышленники начали использовать для обмана россиян первичное размещение криптовалют (ICO).
В Сбере рассказали о новой схеме мошенничества с использованием криптовалют
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

В беседе с «Известиями» Кузнецов объяснил, что злоумышленники делают рассылку с предложением инвестировать в криптовалюту нового стартапа и направляют ссылку на оплату, а после получения денег перестают выходить на связь.

ICO ― это форма сбора средств, когда стартап на основе блокчейна выпускает определённое количество собственных цифровых токенов и предлагает их ранним инвесторам до выхода на биржу, рассказал, в свою очередь, ведущий стратег Exante Янис Кивкулис.

Как следует из публикации, интерес к ICO вырос на фоне новой волны роста криптоактивов в ноябре 2021 года. Капитализация глобального рынка криптовалюты 8 ноября впервые превысила $3 трлн. 

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить