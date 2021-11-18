В Сбере рассказали о новой схеме мошенничества с использованием криптовалют

Зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов сообщил, что злоумышленники начали использовать для обмана россиян первичное размещение криптовалют (ICO).

В беседе с «Известиями» Кузнецов объяснил, что злоумышленники делают рассылку с предложением инвестировать в криптовалюту нового стартапа и направляют ссылку на оплату, а после получения денег перестают выходить на связь.

ICO ― это форма сбора средств, когда стартап на основе блокчейна выпускает определённое количество собственных цифровых токенов и предлагает их ранним инвесторам до выхода на биржу, рассказал, в свою очередь, ведущий стратег Exante Янис Кивкулис.

Как следует из публикации, интерес к ICO вырос на фоне новой волны роста криптоактивов в ноябре 2021 года. Капитализация глобального рынка криптовалюты 8 ноября впервые превысила $3 трлн.

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.