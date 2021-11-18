Инвестиции итальянских компаний в экономику Москвы превысили $3,5 млрд

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о росте инвестиций итальянских компаний в экономику столицы.

Об этом сообщает НСН.

«Инвестиции итальянских компаний в экономику Москвы, по данным Банка России на 1 апреля 2021 года, превысили $3,5 млрд. За год их объём увеличился на $0,3 млрд», — сказал Ефимов в ходе телемоста Москва — Милан, посвящённого инвестиционным возможностям столицы.

По состоянию на 1 апреля 2021 года накопленные в столице иностранные инвестиции превысили $250 млрд.

Как ранее передавало агентство «Крыминформ», объём инвестиций в туристическую сферу Крыма за шесть лет превысил 50 млрд рублей, что составляет более четверти всех инвестиций в экономику республики.