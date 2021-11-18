Инвестиции итальянских компаний в экономику Москвы превысили $3,5 млрд

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о росте инвестиций итальянских компаний в экономику столицы.
Инвестиции итальянских компаний в экономику Москвы превысили $3,5 млрд
  • AP

Об этом сообщает НСН.

«Инвестиции итальянских компаний в экономику Москвы, по данным Банка России на 1 апреля 2021 года, превысили $3,5 млрд. За год их объём увеличился на $0,3 млрд», — сказал Ефимов в ходе телемоста Москва — Милан, посвящённого инвестиционным возможностям столицы.

По состоянию на 1 апреля 2021 года накопленные в столице иностранные инвестиции превысили $250 млрд.

Как ранее передавало агентство «Крыминформ», объём инвестиций в туристическую сферу Крыма за шесть лет превысил 50 млрд рублей, что составляет более четверти всех инвестиций в экономику республики.

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