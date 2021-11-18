В Москве за пределами ТТК построят деловой центр и технопарк

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) будут построены новый деловой центр и промышленный технопарк.

Об этом сообщает НСН.

«В Москве продолжается реализация программы создания мест приложения труда за пределами ТТК. Ещё два инвестора подписали с городом соглашения, в рамках которых построят деловой центр и промышленный технопарк общей площадью 76,7 тыс. кв. м. В городе появятся новые рабочие места для инженеров, специалистов розничной торговли и сферы различных услуг. Северный и Северо-Западный округа Москвы получат новые точки экономического и социального роста. В реализацию проектов инвестор вложит 8,5 млрд рублей», — отметил Ефимов.

Как ранее передавал телеканал «360», власти Московской области запланировали приступить к четырём проектам комплексного развития жилья за 2021 и 2022 годы.