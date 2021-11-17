Инвестиционный менеджер Нигматуллин высказался о ситуации с золотом

Короткая ссылка
Инвестиционный менеджер компании «Открытие-брокер» Тимур Нигматуллин высказался о ситуации с золотом.
Инвестиционный менеджер Нигматуллин высказался о ситуации с золотом
  • Reuters
  • © Michael Dalder

«С экономической точки зрения золото ничем не отличается от биткоина», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, золото дешевеет, так как профессиональные участники рынка не верят в то, что доллар будет обесцениваться и что золото может от этого защитить.

Стоимость золота росла с конца сентября, что связано со спросом центробанков, но в ближайшей перспективе спрос снизится или прекратится, полагает Нигматуллин.

Ранее кандидат экономических наук, доцент департамента мировой экономики и международного бизнеса, заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России Валерия Минчичова в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» объяснила разницу в цене драгметаллов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить