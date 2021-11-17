Инвестиционный менеджер Нигматуллин высказался о ситуации с золотом

Инвестиционный менеджер компании «Открытие-брокер» Тимур Нигматуллин высказался о ситуации с золотом.

«С экономической точки зрения золото ничем не отличается от биткоина», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, золото дешевеет, так как профессиональные участники рынка не верят в то, что доллар будет обесцениваться и что золото может от этого защитить.

Стоимость золота росла с конца сентября, что связано со спросом центробанков, но в ближайшей перспективе спрос снизится или прекратится, полагает Нигматуллин.

Ранее кандидат экономических наук, доцент департамента мировой экономики и международного бизнеса, заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России Валерия Минчичова в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» объяснила разницу в цене драгметаллов.