Доцент Гафуров высказался о ситуации с энергетикой в Китае

Доцент кафедры регионоведения Московского государственного лингвистического университета Саид Гафуров высказался о ситуации с энергетикой в Китае.

В беседе с oilcapital.ru он заявил, что нехватка угля и энергокризис в КНР имеют как внешние, так и внутренние причины.

«Упал импорт энергетических углей из Австралии», — сказал Гафуров.

Как отметил эксперт, сокращение импорта наложилось на пандемийную перегрузку логистической инфраструктуры — перегружены порты и железнодорожные сети.

«Улучшение экологии сейчас является более приоритетной задачей для властей КНР, чем экономический рост в чистом виде. Считается, что Китай уже дошёл до такого уровня, когда на качество жизни больше влияют не абсолютные цифры производства. В результате стали закрываться, с одной стороны, шахты, а с другой — устаревшие угольные электростанции», — сказал Гафуров.

Он добавил, что идёт очень напряжённая борьба за обновление индустрии, в том числе энергетики.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов в беседе с газетой «Известия» дал прогноз по ценам на газ.