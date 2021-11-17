Аналитик Купцикевич прокомментировал динамику курса рубля

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич прокомментировал динамику курса рубля.

«Базовым остаётся сценарий, что мы видим лишь временную перетряску портфелей от годового роста рубля и сохранение потенциала дальнейшего укрепления российской валюты на сильном фундаменте макроэкономики и жёсткой монетарной политики», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в паре EUR/RUB возможен курс в районе 83,5 рубля за евро, но не исключена и более глубокая коррекция, до 85,5 рубля. Рост выше будет реальностью в случае существенного изменения макроэкономического фона, пояснил эксперт.

«С долларом ситуация заметно динамичней», — считает Купцикевич.

Как пояснил эксперт, закрепление по итогам этой недели над отметкой 73,5 может привести к дальнейшим показателям на 75 и далее на 77.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.