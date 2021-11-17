Кандидат технических наук Власов прокомментировал ситуацию с ценами на газ

Кандидат технических наук Александр Власов прокомментировал ситуацию с ценами на газ.

«Страны Европейского союза сами вогнали себя в энергетический кризис и продолжают делать это до сих пор. Сейчас ЕС предпочитает покупать газ на биржах по спотовым ценам, при этом не сохраняя его в газовых хранилищах», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, это очень рискованная игра и Евросоюз может проиграть. Как пояснил эксперт, могут произойти веерные отключения электроэнергии в момент, когда температура воздуха на улице опустится до минусовых показателей.

«Когда на улице тепло, котельные отапливают дома вполсилы, а иногда даже и слабее. Как только устанавливается минусовая температура, котельные начинают работать более мощно, соответственно, расходуется больше электроэнергии», — отметил Власов.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов в беседе с газетой «Известия» дал прогноз по ценам на газ.