Аналитик Юшков связал рост цен на газ в Европе с новостями о «Северном потоке — 2»
«Это биржевая цена, она реагирует на всевозможные новости и всякие заявления... Я думаю, что основной причиной нынешнего подорожания стала новость о том, что немецкий регулятор приостанавливает сертификацию «Северного потока — 2» до того, как «Газпром» перерегистрирует компанию в немецкую юрисдикцию», — объяснил Юшков.
По его словам, рынок среагировал негативно, потому что история с перерегистрацией приведёт к увеличению сроков по всему процессу сертификации.
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе поднялась выше $1160 за 1 тыс. куб. м.