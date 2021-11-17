Аналитик Юшков связал рост цен на газ в Европе с новостями о «Северном потоке — 2»

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цена газа в Европе поднялась выше $1160 за 1 тыс. куб. м.

«Это биржевая цена, она реагирует на всевозможные новости и всякие заявления... Я думаю, что основной причиной нынешнего подорожания стала новость о том, что немецкий регулятор приостанавливает сертификацию «Северного потока — 2» до того, как «Газпром» перерегистрирует компанию в немецкую юрисдикцию», — объяснил Юшков.

По его словам, рынок среагировал негативно, потому что история с перерегистрацией приведёт к увеличению сроков по всему процессу сертификации.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе поднялась выше $1160 за 1 тыс. куб. м.