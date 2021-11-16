Суд в ФРГ отклонил иск экологов по «Северному потоку — 2»

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Высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по трубопроводу «Северный поток — 2», сообщает представитель суда Доротея тер Веен.
Суд в ФРГ отклонил иск экологов по «Северному потоку — 2»
  • © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

«Высший административный суд Грайфсвальда сегодняшним решением отклонил иск Deutsche Umwelthilfe против Горного ведомства Штральзунда», — цитирует РИА Новости тер Веен.

Летом 2021 года Deutsche Umwelthilfe подала иск в суд с требованием пересмотреть разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2».

Ранее регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

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