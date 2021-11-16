В Фонде национальной энергетической безопасности высказались о росте цен на газ в Европе

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Заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал рост цен на газ в Европе до $1 тыс. за тысячу кубометров.
В Фонде национальной энергетической безопасности высказались о росте цен на газ в Европе
  • Reuters

«Высокие цены на газ принесут в ближайшие месяцы дополнительные доходы «Газпрому» и дополнительные фискальные поступления в бюджет страны», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, что касается сертификации «Северного потока — 2», то речь идёт не просто о приостановке, а о паузе для реализации согласованного плана между регулятором и оператором проекта.

«Важный шаг вперёд для запуска газопровода», — добавил Гривач.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов в беседе с газетой «Известия» дал прогноз по ценам на газ.

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