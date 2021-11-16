Банковский эксперт рассказала, как выбирать вклады

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Эксперт аналитического центра «Банки.ру» Оксана Даниленко рассказала, как выбирать вклады.
Банковский эксперт рассказала, как выбирать вклады
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

«На сегодняшний день ставки по вкладам достигли достаточно привлекательного уровня, и спрос на депозит вновь набирает обороты. Сейчас можно оформить вклад, допустим, сроком на год, уже под 8,5%, учитывая, что в начале года эта цифра была почти в два раза меньше», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, прежде всего нужно определиться, на какой срок оформить вклад и какую сумму внести.

Как отметила Даниленко, на данный момент самые большие проценты предлагают банки по долгосрочным вкладам — от года и выше — без пополнения и без снятия.

«Если вы планируете всё же накапливать ваши сбережения, то нужно выбирать вклады с пополнением. К новому году банки будут предлагать сезонные предложения с довольно привлекательными условиями», — сказала эксперт.

Она прогнозирует, что тенденция роста по депозитам продолжится и в декабре, поскольку ожидается повышение ключевой ставки ЦБ, также может поспособствовать конкуренция между банками на рынке вкладов.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.

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