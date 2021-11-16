Аналитик Бадьянов дал прогноз по ценам на газ

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Аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов дал прогноз по ценам на газ.
Аналитик Бадьянов дал прогноз по ценам на газ
  • РИА Новости

«Сегодня, 16 ноября, биржевые цены успели превысить $1 тыс. за кубометр. Сейчас у инвесторов нет чёткого понимания, как страны Евросоюза будут справляться с возрастающим спросом», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, Европе и Азии пока не удалось преодолеть энергокризис, вызванный нехваткой зелёных энергоресурсов.

По мнению Бадьянова, если страны смогут договориться о регулярных поставках, цена на топливо, вероятно, продолжит рост, но вряд ли обновит в ближайшие дни исторический максимум. В октябре стоимость газа поднималась до $2 тыс. за кубометр.

Ранее заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.

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