Онлайн-форум для предпринимателей Подмосковья состоится 4 декабря
- © Официальный сайт мэра Москвы
Его организатором выступило Агентство инвестиционного развития Московской области при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки региона, сообщает телеканал «360».
Участники мероприятия обсудят новейшие маркетинговые стратегии, тренды таргетированной рекламы, а также узнают о способах удалённого управления, влиянии новых реалий на бизнес-процессы и многом другом.
Отмечается, что для первых 100 зарегистрировавшихся организаторы подготовили специальные подарки.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что Московский международный финансово-экономический форум пройдёт 18 ноября.