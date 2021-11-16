Онлайн-форум для предпринимателей Подмосковья состоится 4 декабря

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Бесплатный онлайн-форум для предпринимателей Московской области «Секреты победителей — 2022» пройдёт 4 декабря.
Онлайн-форум для предпринимателей Подмосковья состоится 4 декабря
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Его организатором выступило Агентство инвестиционного развития Московской области при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки региона, сообщает телеканал «360».

Участники мероприятия обсудят новейшие маркетинговые стратегии, тренды таргетированной рекламы, а также узнают о способах удалённого управления, влиянии новых реалий на бизнес-процессы и многом другом.

Отмечается, что для первых 100 зарегистрировавшихся организаторы подготовили специальные подарки.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что Московский международный финансово-экономический форум пройдёт 18 ноября.

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