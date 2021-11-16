В Москве построят два производственных комплекса

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве появятся два новых производственных комплекса.

Как пишет НСН, соответствующие решения были приняты на заседании градостроительно-земельной комиссии во главе с мэром Москвы.

«Два новых решения позволят построить производственные комплексы в районах Очаково-Матвеевское и Митино. Ожидается, что инвесторы вложат в эти проекты 4 млрд рублей», — заявил Ефимов, отметив, что всего с начала года вынесено 14 решений о предоставлении земли в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.

По его словам, на участках общей площадью 14,86 га появятся новые производственные объекты, где будет создано более 2,4 тыс. рабочих мест.

Совокупный объём планируемых инвестиций — около 12,4 млрд рублей.

Как ранее передавал телеканал «360», власти Московской области запланировали приступить к четырём проектам комплексного развития жилья за 2021 и 2022 годы.

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