Названа средняя доходность инвестиций физлиц в фондовый рынок России

Эксперты РАНХиГС провели исследование и выяснили, что среднегодовая доходность домохозяйств от инвестиций в фондовый рынок на протяжении последних пяти лет не превышает 5,4%, что немногим больше среднего уровня инфляции и меньше ставок по депозитам.

Об этом пишут «Известия».

Так, среднегодовой уровень инфляции за этот период равен 4,2%, а доходность по вкладам — 5,97%. В результате, усреднённый портфель домохозяйств далёк от оптимальных по соотношению доходности и рисков, пришли к выводам авторы исследования.

Также отмечается изменение структуры финансовых активов домашних хозяйств. Доля депозитов в банках с 2017 года по июль нынешнего упала с 57,1 до 49,6%, также, как и сбережения в виде пенсионных и страховых резервов. А доля прямых вложений в акции, напротив увеличилась — с 4,4% до 7,1% соответственно.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.