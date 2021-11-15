В Фонде национальной энергетической безопасности прокомментировали ситуацию с ценами на газ в Европе

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Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.
В Фонде национальной энергетической безопасности прокомментировали ситуацию с ценами на газ в Европе
  • Reuters

«Ситуация сложная. Цены на газ за последние несколько недель скорректировались в сторону уменьшения, но остаются на высоком уровне и держатся выше нефтяных котировок. В Европе ничего подобного никогда не было», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, газовый год стартовал, но погодные условия не толкают Европу к росту потребления сырья и спрос пока невысок.

«Газа не хватает, из-за чего в октябре на европейском рынке наблюдался рост поставок СПГ», — отметил Гривач.

Как добавил эксперт, на фьючерсы сложно ориентироваться, поскольку их колебания не сильно отражаются на состоянии потребителей и ценах, которые платят энергокомпании по долгосрочным контрактам на поставку газа.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов в беседе с газетой «Известия» дал прогноз по ценам на газ в Европе.

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