На развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае направят 5,9 млрд рублей в 2022 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
Средства пойдут на поддержку 40 направлений агропромышленного комплекса.
В частности, на субсидии в растениеводстве выделят более 2 млрд рублей, на развитие животноводства — 980 млн.
Также будет предусмотрено три новых вида господдержки, в том числе субсидии на прирост собственного производства молока, на увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, на рост производства овощей закрытого грунта, выращенных с использованием технологии досвечивания.
С 2022 года начнёт работать новая форма поддержки в рамках регпроекта «Экспорт продукции АПК».
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии подвели предварительные итоги работы АПК за девять месяцев.