На развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае направят 5,9 млрд рублей в 2022 году

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На развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае из бюджетов всех уровней направят 5,9 млрд рублей в 2022 году.
На развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае направят 5,9 млрд рублей в 2022 году
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Средства пойдут на поддержку 40 направлений агропромышленного комплекса.

В частности, на субсидии в растениеводстве выделят более 2 млрд рублей, на развитие животноводства — 980 млн.

Также будет предусмотрено три новых вида господдержки, в том числе субсидии на прирост собственного производства молока, на увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, на рост производства овощей закрытого грунта, выращенных с использованием технологии досвечивания.

С 2022 года начнёт работать новая форма поддержки в рамках регпроекта «Экспорт продукции АПК».

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии подвели предварительные итоги работы АПК за девять месяцев.

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