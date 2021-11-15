Индекс промышленного производства Казани превысил 105% в 2021 году

Предприятия Казани за девять месяцев текущего года по основным видам промышленной продукции отгрузили товары и выполнили работы на сумму 408,9 млрд рублей — в 1,4 раза больше, чем в 2020 году. Индекс промышленного производства составил 105,1%.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на мэрию столицы Татарстана.

Так, среди прочего отмечается, что вложения в основной капитал составили 64,1 млрд рублей с начала года, что на 2,5% выше уровня предыдущего периода.

Общий объём инвестиций, привлечённых крупными и средними предприятиями, составил 43,9 млрд рублей, или 108,9% к уровню 2020 года.

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям города составил 206,7 млрд рублей.

Объём платных услуг увеличился на 12% и составил 65,4 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что в Москве четыре предприятия получили статус промышленного комплекса.