Индекс промышленного производства Казани превысил 105% в 2021 году

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Предприятия Казани за девять месяцев текущего года по основным видам промышленной продукции отгрузили товары и выполнили работы на сумму 408,9 млрд рублей — в 1,4 раза больше, чем в 2020 году. Индекс промышленного производства составил 105,1%.
Индекс промышленного производства Казани превысил 105% в 2021 году
  • Reuters

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на мэрию столицы Татарстана.

Так, среди прочего отмечается, что вложения в основной капитал составили 64,1 млрд рублей с начала года, что на 2,5% выше уровня предыдущего периода.

Общий объём инвестиций, привлечённых крупными и средними предприятиями, составил 43,9 млрд рублей, или 108,9% к уровню 2020 года.

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям города составил 206,7 млрд рублей. 

Объём платных услуг увеличился на 12% и составил 65,4 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что в Москве четыре предприятия получили статус промышленного комплекса.

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