Индекс промышленного производства Казани превысил 105% в 2021 году
- Reuters
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на мэрию столицы Татарстана.
Так, среди прочего отмечается, что вложения в основной капитал составили 64,1 млрд рублей с начала года, что на 2,5% выше уровня предыдущего периода.
Общий объём инвестиций, привлечённых крупными и средними предприятиями, составил 43,9 млрд рублей, или 108,9% к уровню 2020 года.
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям города составил 206,7 млрд рублей.
Объём платных услуг увеличился на 12% и составил 65,4 млрд рублей.
Ранее НСН сообщала, что в Москве четыре предприятия получили статус промышленного комплекса.