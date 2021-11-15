В Москве четыре предприятия получили статус промышленного комплекса
- © Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова - ЦИАМ
Как пишет НСН, речь идёт о Центральном институте авиационного моторостроения им. Баранова, производителе хлеба и мучных кондитерских изделий «Фацер», московском заводе плавленых сыров «Карат» и Центральном институте травматологии и ортопедии им. Приорова.
«Четыре производства, получившие статус промышленного комплекса в 2021 году, обеспечивают работой более чем 3 тыс. жителей города. Их общая налоговая экономия превысит 37 млн рублей в год», — сказал Ефимов.
Ранее ФАН сообщало, что резиденты технополиса «Москва» экспортировали продукцию на 1,2 млрд рублей в 2020 году.