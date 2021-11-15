Более двух тысяч компаний Москвы получили субсидии и гранты от города

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с начала 2021 года более 2 тыс. столичных компаний получили субсидии и гранты от города.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Поддержка малого и среднего бизнеса — один из приоритетов для города, особенно во время пандемии. В этом году уже одобрены заявки на субсидии и гранты на общую сумму свыше 2 млрд рублей. В числе наиболее активных получателей — рестораны, научно-исследовательские организации и технологические компании», — уточнила Сергунина.

По её словам, треть от всех одобренных с начала года заявок приходится на октябрь и начало ноября (673 обращения на 552,2 млн рублей).

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса.