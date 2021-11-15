Более двух тысяч компаний Москвы получили субсидии и гранты от города
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Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Поддержка малого и среднего бизнеса — один из приоритетов для города, особенно во время пандемии. В этом году уже одобрены заявки на субсидии и гранты на общую сумму свыше 2 млрд рублей. В числе наиболее активных получателей — рестораны, научно-исследовательские организации и технологические компании», — уточнила Сергунина.
По её словам, треть от всех одобренных с начала года заявок приходится на октябрь и начало ноября (673 обращения на 552,2 млн рублей).
Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса.