В Счётной палате назвали главную макроэкономическую проблему в России

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин рассказал, что основной макроэкономической проблемой в России является инфляция.

«Инфляция — основная макроэкономическая проблема», — цитирует РИА Новости заявление Саватюгина.

В основном, по его мнению, макроэкономическая ситуация в стране стабильна и для неё не наблюдается много угроз.

«У нас стабильная макроэкономическая ситуация, ... у нас золотовалютные резервы на историческом максимуме, накоплена хорошая финансовая подушка», — сказал аудитор.

Ранее экономист Юрий Ершов в интервью с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что ускорившаяся инфляция в России может замедлиться к весне 2022 года.