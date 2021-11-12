Объём инвестиций из Турции в Подмосковье превысил 30 млрд рублей с 2004 года

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Объём инвестиций из Турции в Московскую область с 2004 года превысил 30 млрд рублей.
Объём инвестиций из Турции в Подмосковье превысил 30 млрд рублей с 2004 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Мининвеста.

«Что касается внешнеторгового оборота Московской области с Турцией, то по итогам I полугодия 2021 года он составил $386,6 млн, из которых $109 млн — экспорт товаров из Московской области и $277 млн — импорт», — заявила глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Среди наиболее крупных проектов турецких инвесторов — предприятие «Витра Плитка» (холдинг «Эдзаджибаши») в Серпухове.

Ранее телеканал «360» сообщал, что инвесторы из КНР вложили в подмосковные компании более $750 млн.

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