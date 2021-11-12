В реорганизацию бывшей промзоны Грайвороново инвестируют 15 млрд рублей

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В Нижегородском районе столицы на территории бывшей промышленной зоны Грайвороново построят индустриальный квартал.
В реорганизацию бывшей промзоны Грайвороново инвестируют 15 млрд рублей
  • © Е. Самарина/ Mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Площадь участка бывшей промзоны, подлежащего комплексному развитию, превышает 3,7 га. В его реорганизацию инвестор вложит 15 млрд рублей, ежегодные поступления в бюджет города составят 1,3 млрд рублей», — рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, в районе планируют возвести научно-производственные и общественно-деловые пространства, благодаря которым появится свыше 400 новых рабочих мест.

Общая площадь построек составит 55 тыс. кв. м.

Как ранее сообщала НСН, в рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Москве планируют реорганизовать шесть территорий долгостроев.

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