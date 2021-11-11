Аналитик Тихонов рассказал, что поддержит курс рубля в ближайшие месяцы

Специалист аналитического центра «Банки.ру» Вадим Тихонов рассказал, что поддержит курс рубля в ближайшие месяцы.

«В ближайшие месяцы высокие цены на основные продукты российского экспорта (преимущественно нефть и газ), особенно в зимний период, даже при небольшом их снижении как раз и будут поддерживать рубль наряду с достаточно высокой ключевой ставкой и соответствующей доходностью российских активов, что обеспечивает приток валюты на российский рынок», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По его словам, стоит ожидать если не укрепления, то точно не существенного ослабления национальной валюты.

Тихонов отметил, что явления на политической арене и развитие пандемии предсказать сложно, но если всё будет более-менее спокойно, то можно предположить колебания в диапазоне 70—74 рубля за доллар в зимний период.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.