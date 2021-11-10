Инвесторы из КНР вложили в подмосковные компании более $750 млн

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Инвесторы из КНР вложили в компании Московской области более $750 млн и создали свыше 6 тыс. рабочих мест для жителей региона, заявила министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Инвесторы из КНР вложили в подмосковные компании более $750 млн
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал «360».

«Китай уже традиционно является крупнейшим торговым партнёром Подмосковья — на республику приходится более 20% торгового оборота Московской области. В инвестиционной сфере у нас также прочные связи», — отметила Зиновьева.

По её словам, в регионе работает около 40 компаний с китайским капиталом.

Как рассказала министр, зарубежным инвесторам наиболее интересны логистика, коммерческая недвижимость и туристический сектор.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области обсудили вопросы сотрудничества с Южной Кореей.

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