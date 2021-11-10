Аналитик прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России

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Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России.
Аналитик прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

В беседе с радио Sputnik он выразил мнение, что заметно подешеветь бензин может лишь после 2024 года.

«К сожалению, если нефти станет больше, то бензин не подешевеет», — сказал эксперт.

Как пояснил Вайсберг, к 2024 году большую долю будет занимать более гибкий механизм налогообложения нефтяных компаний.

«Я думаю, что тогда мы увидим большую эластичность цен на бензин к мировой конъектуре и, возможно, увидим, что бензин дешевеет», — добавил он.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о ситуации с энергоресурсами в Европе.

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