Аналитик прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России

Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России.

В беседе с радио Sputnik он выразил мнение, что заметно подешеветь бензин может лишь после 2024 года.

«К сожалению, если нефти станет больше, то бензин не подешевеет», — сказал эксперт.

Как пояснил Вайсберг, к 2024 году большую долю будет занимать более гибкий механизм налогообложения нефтяных компаний.

«Я думаю, что тогда мы увидим большую эластичность цен на бензин к мировой конъектуре и, возможно, увидим, что бензин дешевеет», — добавил он.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о ситуации с энергоресурсами в Европе.