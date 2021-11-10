Международная конференция «Рынок нефтепродуктов России и СНГ — 2021» состоится 26 ноября в Москве.

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Запланированы интерактивные и стратегические сессии, дискуссионные панели.

Участники обсудят рыночные тенденции и перспективы развития розничного и мелкооптового рынка топлива, зададут вопросы представителям государственных органов и игрокам рынка, рассмотрят прикладные рыночные кейсы.

Также будет затронута тема перспектив рынка автомобилей на ГМТ. Кроме того, планируется обсудить специфику работы крупнейших сетей АЗС в условиях пандемии COVID-19, бизнес-экосистему топливного ретейла, развитие цифровых технологий в сфере нефтепродуктообеспечения и сбытовой деятельности и другие вопросы.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о ситуации с энергоресурсами в Европе.