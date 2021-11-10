Конференция «Рынок нефтепродуктов России и СНГ — 2021» состоится 26 ноября в Москве

Короткая ссылка
Международная конференция «Рынок нефтепродуктов России и СНГ — 2021» состоится 26 ноября в Москве.
Конференция «Рынок нефтепродуктов России и СНГ — 2021» состоится 26 ноября в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Запланированы интерактивные и стратегические сессии, дискуссионные панели.

Участники обсудят рыночные тенденции и перспективы развития розничного и мелкооптового рынка топлива, зададут вопросы представителям государственных органов и игрокам рынка, рассмотрят прикладные рыночные кейсы.

Также будет затронута тема перспектив рынка автомобилей на ГМТ. Кроме того, планируется обсудить специфику работы крупнейших сетей АЗС в условиях пандемии COVID-19, бизнес-экосистему топливного ретейла, развитие цифровых технологий в сфере нефтепродуктообеспечения и сбытовой деятельности и другие вопросы.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о ситуации с энергоресурсами в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить