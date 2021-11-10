Аналитик Деев дал прогноз по курсу рубля до конца года

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев заявил, что курс рубля до конца года будет зависеть от внутренних и внешних факторов, поэтому возможны два сценария.
Аналитик Деев дал прогноз по курсу рубля до конца года
  • РИА Новости

Первый сценарий: если в развитых странах и Китае не нарастает пандемия, нефтяные котировки находятся на высоком уровне, а Банк России повышает ключевую ставку в декабре минимум до 8%. В такой ситуации курс может сохраниться в рамках 71—74 рубля за доллар и на уровне 82—85 рублей за евро.

Второй сценарий учитывает пандемию и ситуацию с санкциями.

«В таком сценарии возможно ослабление рубля до 76—78 за доллар и выше 86 за евро», — сказал Деев в беседе с ФАН.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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